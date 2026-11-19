Inter, occhi sul Napoli: vuole un big che si svincola a zero

L'Inter guarda in casa Napoli e mette nel mirino André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense, secondo quanto riportato da "Sportmediaset", sarebbe finito tra gli obiettivi del club nerazzurro in vista della prossima estate, quando potrebbe arrivare a parametro zero.

Anguissa non rinnova: l'addio al Napoli si avvicina

La situazione contrattuale del centrocampista resta infatti da monitorare attentamente. Anguissa non avrebbe ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il Napoli e, in assenza di una svolta nelle trattative, l'ipotesi di una separazione al termine della stagione diventerebbe sempre più concreta. Uno scenario che potrebbe attirare diverse società interessate a cogliere un'importante opportunità di mercato.

Marsiglia e Juventus alla finestra per gennaio

L'Inter, tuttavia, non sarebbe l'unica squadra sulle tracce del giocatore. Sempre secondo "Sportmediaset", anche il Marsiglia e la Juventus starebbero valutando la possibilità di intervenire già nella sessione invernale di calciomercato. I due club potrebbero dunque anticipare la concorrenza e provare a trovare una soluzione per gennaio, mentre i nerazzurri resterebbero alla finestra in vista di un eventuale trasferimento a parametro zero in estate.