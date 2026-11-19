Voci su Anguissa a un passo dall'addio: la posizione di Allegri è netta

Calciomercato Napoli, Anguissa e De Bruyne: per Allegri “finché è qui, gioca lui”. Il camerunense, in scadenza e nel mirino del Marsiglia

Il futuro di Frank Zambo Anguissa torna al centro delle valutazioni di mercato del Napoli. Il centrocampista camerunense, in scadenza di contratto, è tra i giocatori che potrebbero lasciare la squadra durante la finestra invernale, con l’interesse dell’Olympique Marsiglia sullo sfondo. Il quadro, però, non dipende solo dalle offerte: pesa anche l’idea che l’allenatore ha dei suoi uomini.

“Già troppi i mal di pancia”

Come scrive Il Mattino, nello spogliatoio azzurro sono già stati “curati” troppi mal di pancia, e il caso più evidente è proprio quello di Anguissa. Il quotidiano precisa che, ammesso che il Marsiglia faccia sul serio già a gennaio, per il giocatore vale lo stesso discorso fatto per De Bruyne: “finché è qui, gioca lui”. Un principio che racconta la linea di Allegri, intenzionato a non privarsi dei suoi big finché sono in rosa e a continuare a schierarli, nonostante il momento complicato della squadra.

Allegri non li metterebbe sul mercato

Se dipendesse dal tecnico, infatti, né il centrocampista camerunense né il belga rientrerebbero nella lista dei possibili partenti. Allegri li considera ancora utili alla causa e punta sulla loro esperienza per risalire. Il quadro, però, non è blindato: il giornale non esclude possibili colpi di scena, legati all’arrivo di offerte importanti o alle esigenze economiche del club. Per il Napoli si apre dunque una finestra di scelte delicate, in cui la volontà dell’allenatore dovrà conciliarsi con le valutazioni della società e con gli incastri tra entrate e uscite.