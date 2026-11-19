Gittens, ora ci prova la Roma. Gasp ha un'arma per convincerlo

Jamie Bynoe-Gittens torna a far parlare di sé sul mercato e finisce nel mirino della Roma. Il talento inglese, protagonista in passato di una brillante esplosione con la maglia del Borussia Dortmund, aveva conquistato la Bundesliga grazie a velocità, dribbling e fantasia. Dopo aver lasciato il segno in Germania, però, la sua avventura al Chelsea non ha rispettato le aspettative, portandolo progressivamente ai margini del progetto.

La Roma punta sul rilancio: idea prestito con riscatto

A Trigoria starebbero valutando concretamente la possibilità di riportarlo al centro della scena. L'obiettivo della società giallorossa, secondo quanto riportato dal "Corriere dello Sport", sarebbe quello di provare a portare Gittens nella Capitale già a gennaio, attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. Un'operazione che permetterebbe alla Roma di puntare sulle qualità del giocatore, offrendogli l'opportunità di ritrovare continuità e fiducia.

Napoli alla finestra, Malen può fare la differenza

Sulle tracce dell'esterno inglese ci sarebbe anche il Napoli, pronto a contendersi il giocatore con i giallorossi. La Roma, tuttavia, potrebbe avere un'arma in più nella trattativa: Malen. I due calciatori si conoscono molto bene e il rapporto tra loro potrebbe rappresentare un fattore importante nella scelta di Gittens. Una carta che il club capitolino spera possa rivelarsi decisiva per battere la concorrenza azzurra.