Futuro De Bruyne, il Psv per ora parla con la famiglia e gli agenti

Calciomercato Napoli, De Bruyne: il PSV non si è ancora fatto vivo ufficialmente, nessuna offerta formale. Allegri non lo considera sacrificabile

Kevin De Bruyne è al centro delle voci di mercato, ma sul fronte ufficiale il PSV Eindhoven non si sarebbe ancora fatto vivo con il Napoli. Al momento non risultano offerte formali né contatti diretti per impostare una trattativa. Il club olandese starebbe lavorando sottotraccia, mentre in casa azzurra la posizione dell’allenatore resta chiara.

Il PSV lavora sottotraccia

Come scrive Il Mattino, il club di Eindhoven starebbe muovendosi innanzitutto con l’entourage e con la famiglia del centrocampista belga, senza passare per ora dalla società azzurra. Un approccio indiretto, che punta a capire la disponibilità del giocatore prima di presentare una proposta ufficiale. La mancanza di contatti diretti con il Napoli racconta una trattativa ancora in fase embrionale, lontana dai toni accesi di alcune ricostruzioni delle ultime ore.

Allegri non lo considera sacrificabile

Per Massimiliano Allegri, intanto, De Bruyne non rientra affatto nella lista dei giocatori sacrificabili nella finestra invernale. Il tecnico lo considera un elemento su cui contare e non intende privarsene a metà stagione. Il quadro potrebbe però cambiare in un caso: se il belga dovesse spingere apertamente per il divorzio con sei mesi di anticipo rispetto ai programmi, la società azzurra non alzerebbe muri. Resta dunque da capire quali siano le reali intenzioni del giocatore, mentre il PSV prosegue il suo lavoro lontano dai riflettori e il Napoli osserva con attenzione l’evolversi della situazione.