Esposito-Napoli, Romano: "Vicino in estate, può arrivare a gennaio! Ha un pregio..."

Conferme sull'interesse del Napoli per Sebastiano Esposito. Le ultime sul canale Youtube di Fabrizio Romano, giornalista, esperto di mercato: "Sebastiano Esposito ha una cosa che al Napoli piace e piaceva già durante la scorsa estate, perché il Napoli ha fatto delle valutazioni ad agosto su Sebastiano Esposito, prima che il ragazzo finisse a Sassuolo. Il Napoli ci ha ragionato, ci ha pensato, ha scelto di non procedere, ha fatto appunto delle scelte diverse, ma il Napoli ha pensato a Seba Esposito già durante la scorsa estate e questa cosa è la duttilità.

Sebastiano Esposito sa fare la prima, la seconda punta, sa giocare più largo, sa giocare in appoggio, sa giocare a due, sa giocare da solo. Chiaramente ogni modulo, ogni sistema ha i suoi pro e contro come per tutti i giocatori, ma Sebastiano Esposito garantisce qualità, utilità, un ragazzo italiano conosce chiaramente il territorio.

Insomma, per il Napoli può diventare un'idea a gennaio, non è l'unica, perché vi stiamo facendo diversi nomi, ma al momento ripeto sempre che parliamo di scenari, parliamo di idee, parliamo di possibilità, poi il Napoli dovrà scegliere una strada, fondare, puntarci, ma Sebastiano Esposito è un giocatore che al Napoli piaceva già durante la scorsa estate e continua a piacere. Poi vedremo cosa vorrà fare il Napoli".