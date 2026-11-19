Voci a sorpresa: Milan su McTominay puntando sullo sponsor Adidas

Calciomercato Napoli, McTominay nel mirino del Milan: Adidas, di cui è testimonial, può essere l’alleato. Rinnovo congelato per la richiesta di 7 milioni

Scott McTominay è finito nel mirino del Milan, che avrebbe in Adidas un alleato importante. Lo scozzese è infatti testimonial del marchio tedesco, partner tecnico del club rossonero, e questo legame potrebbe favorire l’operazione. Per il Napoli, intanto, il futuro del centrocampista resta un tema aperto, con il rinnovo fermo da tempo.

L’operazione di marketing Adidas-Milan

Come scrive il Quotidiano Sportivo, l’obiettivo è legare all’operazione di marketing tra Adidas e Milan un volto di primo piano. Ecco perché McTominay, testimonial del brand, è finito al centro delle attenzioni. Un interesse che unisce la dimensione tecnica a quella commerciale, in una strategia che punta su un giocatore capace di attirare attenzione e consenso. Per i rossoneri, dunque, il suo nome è una pista concreta, che può contare su un sostegno indiretto ma importante.

Rinnovo congelato e concorrenza

Il centrocampista ha un contratto con il Napoli in scadenza nel giugno 2028 e il rinnovo, secondo il quotidiano, è stato “congelato” per motivi economici, con una richiesta di 7 milioni a stagione. Una cifra che il club azzurro considera troppo alta. Oltre al Milan, sul giocatore ci sono anche Real Madrid e Manchester United, pronti a muoversi in caso di sviluppi. Resta da capire se il Napoli riuscirà a trovare un’intesa o se dovrà valutare una cessione, in una stagione in cui il futuro del centrocampo è al centro di molte valutazioni.