Futuro De Bruyne, dal Belgio: "Non è questione di soldi! La domanda è un'altra..."

Geert Lambaerts analizza il futuro di De Bruyne tra Napoli e PSV Eindhoven, chiarendo le dichiarazioni della moglie e i possibili ostacoli al trasferimento

Geert Lambaerts, giornalista belga di HLN, ha dato aggiornamenti sul futuro di Kevin De Bruyne. Dopo la grande prestazione contro l'Italia, il centrocampista del Napoli è tornato al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero vicino al PSV Eindhoven. Lambaerts ha analizzato le possibili motivazioni di un trasferimento in Olanda, soffermandosi anche sulle dichiarazioni della moglie del calciatore e sulle condizioni economiche dell'eventuale operazione. Di seguito le sue parole a Radio Napoli Centrale.

La prestazione di De Bruyne contro l'Italia.

"De Bruyne imperiale contro l'Italia. Abbiamo visto un De Bruyne che trasmetteva gioia. Qualche giorno fa ha segnato un gol contro la Turchia, non era felice. Ieri contro l'Italia si vedeva che era felice".

De Bruyne potrebbe davvero trasferirsi al PSV Eindhoven?

"A 34 anni sa come funziona. Non ha detto chiaramente che vuole andarsene, ci sono altre persone che possono sapere qualcosa in più. Forse i dettagli della vicinanza al Limburgo possono essere molto importanti per Kevin. Forse la stampa inglese e tedesca hanno esagerato. Perché le dichiarazioni della moglie le ha fatte qualche mese fa nel nostro giornale. Si è sempre detto che il figlio più grande, quando avrebbe dovuto iniziare la scuola media, sarebbe stata l'ora di tornare a casa. Forse ora c'è la possibilità di andare nei paraggi del Limburgo, anche per il campionato olandese, che ha un gioco più divertente. Ricoprirebbe un ruolo più libero a centrocampo".

Il PSV avrebbe la forza economica per garantirgli uno stipendio adeguato?

"Sì, penso di sì. Kevin sa che non può avere lo stesso stipendio del Napoli anche a Eindhoven. Non sarà una questione di denaro. La domanda è cosa vuole ricevere il Napoli, visto che ha sei mesi di contratto".

Il Belgio può vincere la Nations League?

"Non dobbiamo avere paura di nessuno. Non ho visto un'Italia come in passato. Vedremo ai quarti la prova con una tra Germania, Olanda e Grecia".

Lo striscione dedicato a Lukaku e De Bruyne?

"Un grande omaggio ai due campioni e a Giulio Cesare".