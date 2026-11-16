Con una super-offerta il Monza può aprire alla cessione di Varela: la cifra necessaria

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Oggi alle 18:50 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Calciomercato Napoli, Gustavo Varela può lasciare il Monza a gennaio per 35-40 milioni. Gli azzurri e la Juventus hanno già incontrato il club.