Con una super-offerta il Monza può aprire alla cessione di Varela: la cifra necessaria
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Calciomercato Napoli, Gustavo Varela può lasciare il Monza a gennaio per 35-40 milioni. Gli azzurri e la Juventus hanno già incontrato il club.
Il Napoli continua a seguire con grande attenzione Gustavo Varela, uno dei profili più interessanti in vista del mercato di gennaio. La novità riguarda la posizione del Monza, che potrebbe aprire alla cessione dell'attaccante già nella sessione invernale, a patto di ricevere un'offerta importante. La valutazione si aggirerebbe infatti tra i 35 e i 40 milioni di euro, una cifra considerevole per un investimento immediato. Sul calciatore, però, non ci sono soltanto gli azzurri: anche la Juventus si sarebbe già mossa concretamente.
Napoli, incontri per Varela: il Benfica ha due clausole sulla cessioneSecondo quanto riportato da Calciomercato.it, Napoli e Juventus hanno già avuto incontri diretti per approfondire la situazione di Varela, che potrebbe dunque diventare uno dei nomi più caldi del prossimo mercato. Nell'operazione avrebbe un ruolo importante anche il Benfica, che conserva due clausole: un diritto di pareggiare eventuali offerte (matching rights) e il 20% sulla plusvalenza di una futura rivendita. Due condizioni da considerare nella costruzione di un'eventuale trattativa, mentre il Monza potrebbe valutare la partenza del giocatore già a gennaio davanti a una proposta economicamente adeguata.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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