Muro Monza per Varela, Napoli pronto a virare: mossa per Zirkzee!

Calciomercato Napoli, Manna punta a rinforzare la rosa di Allegri a gennaio. Zirkzee e Varela le idee per l'attacco, possibili quattro cessioni.

Il Napoli prepara un mercato di gennaio particolarmente movimentato. Il direttore sportivo Giovanni Manna punta a regalare a Massimiliano Allegri almeno due o tre rinforzi per rendere la squadra più competitiva e provare a recuperare terreno nella corsa all'Europa. Molto dipenderà dalle uscite: restano da chiarire i futuri di Kevin De Bruyne e André-Frank Zambo Anguissa, mentre in attacco potrebbero salutare sia Lorenzo Lucca, in prestito, sia Noa Lang, per il quale si valuta una cessione definitiva.

Napoli, Zirkzee alternativa a Varela: possibile trattativa con il Manchester United

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Napoli aveva individuato in Gustavo Varela del Monza un possibile rinforzo per affiancare Rasmus Hojlund, ma il club brianzolo non sarebbe attualmente disposto a cederlo. Torna così d'attualità il nome di Joshua Zirkzee, poco utilizzato dal Manchester United: appena 186 minuti in dieci presenze in Premier League, con due gol realizzati. L'olandese era stato vicino al ritorno in Italia già in estate, quando Fiorentina e Juventus avevano provato ad acquistarlo senza raggiungere un accordo con i Red Devils.