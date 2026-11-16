Calciomercato Napoli, lavori anche sulle fasce: nel mirino due esterni, il preferito gioca in A
Il Napoli guarda al mercato di gennaio con l'intenzione di rinforzare anche le corsie esterne. La priorità della dirigenza azzurra sarebbe quella di investire su un calciatore giovane e di prospettiva, capace di rappresentare una risorsa anche per il futuro. Il nome in cima alla lista resta quello di Cacciamani del Torino, talento che aveva già attirato l'interesse della Roma durante il mese di agosto. La trattativa, però, si presenta particolarmente complicata.
Napoli, il Torino fa muro per Cacciamani: Gittens possibile alternativa
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Torino non avrebbe intenzione di privarsi di Cacciamani a stagione in corso, rendendo difficile un eventuale trasferimento già a gennaio. Per questo motivo il Napoli starebbe valutando anche altre soluzioni, tra cui Jamie Gittens del Chelsea. Il club londinese potrebbe aprire a una partenza dell'esterno offensivo con la formula del prestito oppure a condizioni economiche favorevoli. Un'opportunità che la società azzurra potrebbe approfondire nelle prossime settimane.
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