Ultim'ora Il Napoli bussa al Manchester United! Si valuta Zirkzee per l'attacco

Nicolò Schira svela le strategie di Napoli per l'attacco: Varela resta un obiettivo, mentre Zirkzee potrebbe diventare un'opportunità di mercato

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e sfrutterà la sessione invernale del calciomercato per provare a prendere un centravanti. A fare il punto è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, che sul proprio canale YouTube ha parlato dell'interesse per Gustavo Varela ma anche della possibile occasione Joshua Zirkzee, in forza al Manchester United.

Schira: "Napoli e Juve rischiano di farsi la guerra per Varela. Attenzione a Zirkzee"

"Napoli e Juve sugli attaccanti rischiano di farsi la guerra, di incrociarsi. Perché entrambe stanno seguendo - soprattutto il Napoli, ma anche la Juve sta recuperando terreno negli ultimi giorni - Gustavo Varela, il capocannoniere del campionato, il bomber del Monza, attaccante giovanissimo, classe 2005, che sta facendo cose mirabolanti in Serie A".

Schira ha poi aggiunto: "Attenzione però, perché l'alternativa a Varela, o comunque alcuni nomi apprezzati da entrambe le società, portano al Manchester United come club. A Old Trafford è stato ufficializzato qualche giorno fa il nuovo allenatore, Mauricio Pochettino, che sarà operativo fra un paio di giorni. E attenzione a quello che pensa il Poch. Perché il Napoli, se non dovesse arrivare a Varela, un tentativo, magari in prestito con diritto di riscatto visto l'ingaggio alto, per Joshua Zirkzee è pronto a farlo. Il Napoli con lo United ha ottimi rapporti, negli ultimi anni ha pescato da loro McTominay e Hojlund, e ora potrebbe andare a prendere Zirkzee. Alla Juve, invece, piace Benjamin Sesko: a Spalletti e Massara fa impazzire".