Ultim'ora Varela-Napoli, il Monza spara alto! Romano svela: "Ecco la cifra richiesta"

Fabrizio Romano svela la valutazione del Monza per Gustavo Varela e conferma l'interesse di Napoli e Juventus, già in contatto per l'attaccante portoghese

Il Napoli continua a seguire con grande attenzione Gustavo Varela, attaccante portoghese classe 2005 del Monza, ma per strapparlo ai brianzoli servirà un investimento importante. A fare il punto è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, che sul proprio canale YouTube ha svelato la valutazione del club e confermato l'interesse concreto di Napoli e Juventus, entrambe già attive per il centravanti.

Varela-Napoli, Romano: "Il Monza chiede 35-40 milioni"

Secondo quanto riferito da Romano, Varela potrebbe lasciare il Monza già nel mercato di gennaio, ma soltanto di fronte a un'offerta importante. Il club brianzolo sarebbe infatti disposto ad aprire alla cessione per una cifra compresa tra 35 e 40 milioni di euro. Sull'attaccante si sono già mosse Napoli e Juventus, che avrebbero avuto incontri diretti per valutare la possibilità di un'operazione. Nella trattativa bisognerà però tenere conto anche degli accordi con il Benfica, che conserva due importanti diritti: una clausola di matching rights, che gli consentirebbe di pareggiare un'eventuale offerta per il calciatore, e il 20% sulla plusvalenza derivante dalla rivendita. La concorrenza tra i due club italiani potrebbe dunque accendersi già nelle prossime settimane, con il Monza intenzionato a valorizzare al massimo il proprio attaccante.