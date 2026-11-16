Calciomercato Napoli, Lucca e Lang restano in uscita: torna in auge una vecchia pista

Calciomercato Napoli, Manna lavora alle uscite di gennaio: Noa Lang può partire a titolo definitivo, mentre Lorenzo Lucca piace al Genoa.

Non soltanto acquisti nei programmi del Napoli per il mercato di gennaio. Il direttore sportivo Giovanni Manna è impegnato anche sul fronte delle cessioni, con l'obiettivo di alleggerire l'organico e liberare risorse per nuovi innesti. Tra i principali candidati alla partenza figura Noa Lang: per l'esterno olandese la società starebbe valutando una cessione a titolo definitivo, soluzione che consentirebbe di recuperare parte dell'investimento e ridurre il monte ingaggi.

Napoli, Lucca può andare al Genoa: contatti ancora vivi dopo l'affare sfumato in estate

Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, anche Lorenzo Lucca sarebbe destinato a lasciare gli azzurri. La pista più concreta porta al Genoa di Daniele De Rossi, che aveva già cercato l'attaccante durante la scorsa estate. L'operazione sembrava vicina alla conclusione, ma era saltata per il mancato accordo tra le società sulla formula del trasferimento. I contatti sarebbero rimasti aperti e il club rossoblù potrebbe tornare alla carica a gennaio per offrire a Lucca una nuova opportunità di rilancio.