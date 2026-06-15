Ultim'ora Futuro De Bruyne, sirene dalla MLS! Schira: "Sarà di Allegri l'ultima parola"

vedi letture

Calciomercato Napoli, nel futuro di Kevin De Bruyne potrebbe esserci l'MLS: dipenderà dalla scelta di Massimiliano Allegri

Quale futuro per Kevin De Bruyne? Il futuro del centrocampista belga al Napoli è tutto da scrivere: il calciatore stesso in una recente intervista non ha dato certezze sulla permanenza. A dare aggiornamenti sulla situazione è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, che a Rai 1 nel corso di Notti Mondiali ha riportato quanto segue:

"Capitolo De Bruyne: l’ultima parola spetta al nuovo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, che verrà ufficializzato nei prossimi giorni dopo aver risolto il contratto con il Milan. Allegri firmerà un biennale da 5 milioni a stagione, con opzione per il terzo anno, e dovrà decidere cosa fare di Kevin De Bruyne. Dovrà decidere soprattutto se ci può essere una collocazione tecnico-tattica nel Napoli che andrà a plasmare per questo giocatore meraviglioso, ma che l’anno scorso con Conte ha fatto fatica a trovare una posizione in campo. Per De Bruyne ci sono tante sirene da parte dei club della MLS. Quindi questo Mondiale americano potrebbe anche essere un segno del destino per il centrocampista offensivo ex Manchester City".