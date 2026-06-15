Allegri-Napoli, ci siamo! Zazzaroni: "In settimana firmerà risoluzione col Milan"

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Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha commentato i temi principali in casa Napoli. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sta per sbarcare Amorim al Milan, quindi è tutto fatto per Allegri al Napoli?

"Sì, io credo che in setitmana dovrebbe liberarsi, Calvelli dovrà firmare sta benedetta risoluzione. Io non so cosa sia successo al calcio italiano, che già faceva ridere ma quest'anno fa piangere. Lasciamo stare il Milan che è un caso unico, una società che al 15 giugno non ha allenatore, direttore sportivo, scout, ceo... non ha niente, il Milan! La Juve ha appena cambiato amministratore delegato, la Roma ha cambiato il direttore sportivo che non può operare fino al 1 luglio. L'altro giorno per la prima volta ho fatto un pezzo a favore di Dazn e Sky: danno 900 milioni a questi che non sanno neanche produrre uno spettacolo".

De Bruyne e Lukaku: credi che Allegri proverà a tenerli?

"Credo che Allegri li valuterà. Ma dipende anche dalla società che dovrà in qualche modo abbassare il monte ingaggi, questo mi sembra evidente. Quindi qualche piccolo sacrificio andrà fatto, rientrano anche molti giocatori. C'è molto lavoro da fare, Manna dovrà mettersi per snellire il monte ingaggi che forse è l'unico problema che ha il Napoli in questo momento".