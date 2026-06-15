Nuova pretendente per Lucca: ci pensa il Bologna in caso di addio di una punta

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Un'eventuale accelerata dipenderà anche dalle mosse del Bologna nel reparto offensivo e da possibili partenze tra Santiago Castro e Thijs Dallinga.

Il nome di Lorenzo Lucca torna a intrecciarsi con quello del Bologna. Il centravanti, rientrato al Napoli dopo l'esperienza in prestito al Nottingham Forest, è infatti tra i profili seguiti dal club rossoblù in vista della prossima stagione. L'interesse degli emiliani non è una novità: gli osservatori felsinei apprezzano l'attaccante fin dai tempi del Pisa e nelle ultime settimane sarebbe stato effettuato un nuovo sondaggio esplorativo.

Lucca se parte uno tra Castro e Dallinga per il Bologna

Un'eventuale accelerazione, però, dipenderà anche dalle mosse del Bologna nel reparto offensivo e da possibili partenze tra Santiago Castro e Thijs Dallinga. Dal canto suo, Lucca non sembra avere fretta. Prima di prendere qualsiasi decisione sul futuro, l'attaccante vuole confrontarsi con Massimiliano Allegri e capire quale possa essere il suo spazio nel nuovo progetto tecnico del Napoli. A scriverlo è La Repubblica.