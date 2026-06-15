Napoli su Norton-Cuffy, da Genova: "Costa 15-20mln. Può essere il giusto vice Di Lorenzo"

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Calciomercato Napoli, occhi su Brooke Norton-Cuffy come riserva di Giovanni Di Lorenzo: caratteristiche e valutazione del Genoa

Niccolò Novello, giornalista vicino al mondo Genoa, ai microfoni di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio ha parlato dell'interesse di mercato del Napoli per Brooke Norton-Cuffy. Di seguito le sue dichiarazioni: "Norton-Cuffy è un'intuizione del Genoa, prelevato dalla Premier League. Ha grande fisico, corsa e discreti cross. Deve maturare al 100%. Come sostituto di Di Lorenzo può essere ottimo. Sicuramente è uno dei papabili cedibili, deve vendere pezzi pregiati. Oltre al Napoli si sono verificati interessi di Juventus e Inter, ma anche dalla Premier e Bundesliga. Il Genoa lo valuta tra 15-20 milioni. De Rossi aveva già chiesto alla società di lavorare sugli esterni. Al 90% Norton Cuffy verrà ceduto.

E il mister chiede esterni a piede invertiti. Servirà anche un centrocampista. De Rossi ha detto più volte che vuole alzare l'asticella. Vuole provare a ricostruire il suo gioco. Vorrà inserirsi nella parte sinistra della classifica. Giusto lavorare con calma. Il campionato è complicato, soprattutto per le medio-piccolo. Genoa-Napoli al debutto: ci saranno divieti? Spero di no, c'è un rapporto bellissimo tra le tifoserie. De Rossi ha ricompattato l'ambiente. Il suo lavoro è stato totale, anche dal punto di vista dell'immagine".