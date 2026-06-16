Gila vuole il Napoli! Romano: "È il primo obiettivo: si tratta con la Lazio"

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Calciomercato Napoli, Mario Gila resta l'obiettivo numero uno: si continua a lavorare con la Lazio, intanto il calciatore ha dato apertura totale

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha fatto il punto sulla trattativa tra Napoli e Lazio per Mario Gila. Di seguito le sue parole: "Qualcuno diceva che fosse già finita tra il Napoli e Gila, che si stessero cercando delle alternative. Abbiamo detto che non è così. Il Napoli su Gila voleva puntare e continua a voler puntare. Il Napoli ha una base d’accordo ormai imminente con Mario Gila, nel senso che da parte del giocatore c’è già un via libera. Gila vuole giocare la Champions, è tentato dal progetto del Napoli, i contatti sono costanti, quindi l’accordo tra le parti non è un problema. Il giocatore vuole il Napoli e la direzione è molto chiara.

Bisogna sbloccare il discorso con la Lazio, che è quello che abbiamo sempre raccontato. La Lazio vorrebbe tenerlo; hanno dato per fatto Alessio Romagnoli all’Al-Sadd, ma c’è sempre qualcosa da concludere in questa operazione, già da gennaio. Quindi poi bisognerà capire gli incassi e il discorso dei difensori per la Lazio. E c’è tutto l’argomento - che richiederebbe ore - che riguarda lo sbloccare il mercato della Lazio, perché fare una cessione potrebbe aiutare vista la situazione al momento veramente intricata del mercato biancoceleste.

Quindi ci sono una serie di fattori dietro a questa operazione. La certezza è che Gila vuole andare al Napoli, ma lo dicevamo già la settimana scorsa. Quindi su questo non ci sono dubbi. Napoli e Lazio sono al lavoro per cercare di trovare una soluzione. Il Napoli sicuramente continua a insistere e il fatto che stia valutando delle alternative non significa che Gila non sia più al primo posto. È normale, per un grande club, avere più nomi per la stessa posizione, ma il Napoli vuole Gila e Gila vuole il Napoli".