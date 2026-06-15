Ultim'ora Cessione Lukaku, Schira: "Vi svelo la cifra! ADL non vuole una minusvalenza"

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Calciomercato Napoli, in bilico il futuro di Romelu Lukaku: Nicolò Schira riporta la cifra per cui Big Rom potrà essere ceduto

Romelu Lukaku è stato protagonista con il Belgio questa sera e vuole continuare ad incidere al Mondiale. Una volta chiuso il torneo, però, per Big Rom ci sarà da decidere il futuro che rischia di essere lontano da Napoli. Il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, intervenuto a Rai 1 nel corso di Notti Mondiali, ha fatto il punto della situazione:

"Va risolto questo dubbio, lo vuole sapere anche il presidente Aurelio De Laurentiis, perché non è un mistero che sia Kevin De Bruyne sia Romelu Lukaku sono due dei giocatori più pagati della rosa del Napoli. 6,5 mila di euro il fantasista, 8 milioni netti a stagione il centravanti belga. Sono due ingaggi molto pesanti per dei calciatori che, per motivi diversi, nell’ultima stagione non hanno avuto l’impatto che ci si aspettava.

Anche tanti guai fisici, va detto, se vogliamo dare un’attenuante al centravanti. Però, al tempo stesso l’impatto di Big Rom, il feeling con la piazza, si è un pochino esaurito. Quindi la sensazione è che di fronte a un’offerta nell’ordine di 10 milioni di euro, Romelu Lukaku possa partire. Perché 10 milioni di euro? Perché questo è quanto oggi Lukaku pesa a bilancio e il Napoli, naturalmente, non vuole fare minusvalenze".

