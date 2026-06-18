Ultim'ora Portieri Napoli, vorrebbe cambiarli entrambi! Sky: “Milinkovic fu scelta di Conte…”

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Calciomercato Napoli: Guglielmo Vicario obiettivo per la porta, Allegri valuta il futuro di Alex Meret e Vanja Milinković-Savić

Il Napoli continua a programmare il futuro e a lavorare su più fronti per rinforzare la rosa che sarà affidata a Massimiliano Allegri. Se in difesa resta vivo l’interesse per Mario Gila della Lazio, la dirigenza azzurra sta valutando con grande attenzione anche il capitolo portiere. Il nome finito sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna è quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore attualmente al Tottenham. Il giocatore potrebbe lasciare la Premier League, ma su di lui è forte anche l’interesse della Juventus, che lo considera una delle prime opzioni insieme a Emiliano Martínez dell’Aston Villa e Alex Meret del Napoli.

Le valutazioni interne e il nodo portieri

Il Napoli osserva con attenzione l’evolversi della situazione, ma prima di qualsiasi mossa dovrà sciogliere i nodi interni legati al proprio reparto portieri e capire chi potrà effettivamente lasciare la rosa. Vanja Milinković-Savić, arrivato su indicazione di Conte, non sarebbe tra i profili più graditi a Massimiliano Allegri, mentre Alex Meret continua a godere di una buona considerazione da parte del tecnico livornese. Non è comunque esclusa una revisione complessiva del reparto qualora si aprissero opportunità concrete sul mercato, come riferito da Sky Sport, con possibili incastri che potrebbero ridisegnare completamente le gerarchie tra i pali.