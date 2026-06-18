Napoli su Molina, ma non mancano le alternative: Khalaili in cima alla lista di Manna

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Calciomercato Napoli, Nahuel Molina resta il primo obiettivo, ma il club valuta anche alternative come Anan Khalaili e altri profili

Il Napoli sta monitorando diversi profili per rinforzare la corsia destra in vista della prossima stagione, con Nahuel Molina dell’Atletico Madrid che resta il primo obiettivo della dirigenza. Il laterale argentino è considerato il preferito per esperienza e caratteristiche, ma la trattativa non è semplice e il club azzurro valuta anche piste alternative nel caso in cui l’operazione non dovesse andare in porto.

Calciomercato Napoli, le alternative a Molina: Khalaili in cima alla lista

Se dovesse sfumare Molina, il nome in cima alla lista del direttore sportivo Giovanni Manna è quello di Anan Khalaili, esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise. Il club belga chiede circa 25 milioni di euro, mentre il Napoli non si spinge oltre i 15 milioni, cifra che sarebbe destinata all’eventuale investimento sull’argentino dell’Atletico. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, tra le altre opzioni restano monitorati anche Dodo della Fiorentina, la cui posizione sarebbe però in calo, e Juanlu del Siviglia, considerato un profilo stabile nella lista, mentre intriga anche Brooke Norton-Cuffy del Genoa. Nonostante le alternative, però, Molina continua a rappresentare la soluzione più gradita e completa per il progetto tecnico del Napoli.