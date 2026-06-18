Spalletti guarda ancora al Napoli! Sky: “La Juventus pensa a Meret”
In casa Juventus si lavora per individuare il portiere della prossima stagione e, al momento, Guglielmo Vicario rappresenta una delle prime scelte della dirigenza bianconera. Il Napoli segue l’evoluzione della situazione da posizione defilata, ma prima di qualsiasi eventuale affondo dovrà chiarire quale tra i propri estremi difensori potrà lasciare la rosa e liberare spazio nel reparto.
Calciomercato Napoli, la Juventus punta Meret
Il domino potrebbe coinvolgere anche Alex Meret, stando a quanto riferito da Sky Sport. Se la Juventus dovesse ritenere troppo alte le richieste del Tottenham per Vicario, non è escluso un cambio di strategia con un possibile interesse proprio per il portiere del Napoli, protagonista dello scudetto con Spalletti. Al momento non risultano contatti ufficiali tra i club, ma un’eventuale mossa bianconera su Meret potrebbe liberare la strada a Vicario verso Napoli. Intanto, nella giornata odierna, l’Aston Villa ha fissato le condizioni per la cessione di Emiliano Martinez: circa 10 milioni di euro più bonus, una cifra giudicata elevata che sta rallentando l’operazione e riducendo l’interesse attorno al giocatore.
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