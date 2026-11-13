Varela-Napoli, Tmw rivela la cifra chiesta dal Monza: prezzo choc

Calciomercato Napoli, Varela nel mirino: Manna ha incontrato gli agenti, ma il Monza chiede 40 milioni per cederlo a gennaio

Manca ancora un mese e mezzo all’apertura del mercato di gennaio, ma alcune piste si stanno già scaldando. Una di queste porta a Gustavo Varela, centravanti rivelazione del Monza e attuale capocannoniere della Serie A. Il Napoli lo segue da diverse settimane ed è alla ricerca di un’alternativa a Højlund, dopo le nuove prove deludenti della riserva Lucca.

L’incontro tra Manna e gli agenti

Come scrive TuttoMercatoWeb, per gli azzurri non sarà semplice arrivare a Varela, ma in loro favore c’è la scelta di giocare d’anticipo. Ieri sera, nel marasma della Nazionale, ha forse avuto poco risalto una notizia importante: l’incontro tra il direttore sportivo Giovanni Manna e i rappresentanti dell’attaccante portoghese, dell’agenzia Leaderbrock. La stessa società gestisce anche gli interessi di Rafa Marin, ma è difficile non leggere nell’incontro un corteggiamento verso il 21enne del Monza.

Il Monza chiede 40 milioni

Le notizie delle ultime ore raccontano però anche di una valutazione piuttosto elevata da parte dei brianzoli, che chiederebbero 40 milioni di euro per cederlo in inverno. Una cifra importante, che complica il quadro e potrebbe spingere il Napoli a valutare formule diverse, tra prestito e investimento in prospettiva. La concorrenza non manca e il giocatore, con i suoi numeri, ha attirato l’attenzione anche di altri club. Per la dirigenza azzurra si apre dunque una trattativa delicata, in cui tempi e condizioni economiche peseranno quanto la volontà del ragazzo, con la finestra invernale sempre più vicina.