De Bruyne-Psv, Sky: "Napoli non vuole perderlo, ma non ci sono incedibili a centrocampo"

Calciomercato Napoli, De Bruyne nelle mire del PSV: il club non vuole liberarsene, ma in mediana non ci sono incedibili

Durante la sosta il mercato diventa un tema prepotente, e in casa Napoli l’argomento del momento è Kevin De Bruyne. Dall’Olanda arriva la voce di un interesse del PSV per il belga, un’indiscrezione che porta con sé anche una curiosità legata a un compagno di squadra. Il tema è destinato a restare caldo nei prossimi giorni, con la finestra invernale ormai vicina.

Modugno: “Succede sempre così”

Come spiega Francesco Modugno di Sky Sport, “succede sempre così, durante la sosta il mercato diventa tema prepotente. Soprattutto dall’Olanda c’è questa voce di De Bruyne nelle mire del PSV e diventa un tema con qualche curiosità”. La curiosità riguarda Lang: “Lang al PSV ci ha giocato. Ecco, Lang ha messo ‘mi piace’ sotto a un post sulla notizia, forse gli è scappato dato il suo passato in Olanda”. Un dettaglio social che ha alimentato la discussione, anche se per ora resta un episodio senza conseguenze.

Il Napoli non vuole liberarsi di De Bruyne

Il giornalista ha poi fatto il punto sulla posizione del club: “Il Napoli comunque non vuole liberarsi di De Bruyne anche se in mediana non ci sono incedibili”. Una frase che fotografa le due letture in campo: da un lato la volontà della società di tenere il giocatore, dall’altro l’idea che in un reparto da rivedere nessuno sia davvero intoccabile. Molto dipenderà dalle offerte e dagli sviluppi delle prossime settimane, in una sessione in cui il Napoli dovrà fare scelte importanti tra entrate e uscite.