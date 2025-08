Fabbian nell'affare Zanoli-Bologna, Schira: "Richiesta precisa del Napoli"

vedi letture

Nicolò Schira, giornalista, scrive su X: "Il Napoli ha valutato la possibilità di inserire Giovanni Fabbian nella trattativa Zanoli-Bologna. Il classe 2003 è ancora uno degli obiettivi del Napoli". Il laterale di rientro dal prestito al Genoa può partire dato che ormai il Napoli sta per concludere con il Siviglia l'affare Juanlu Sanchez. E a centrocampo rispunta l'ex Inter oltre a Miretti: entrambi sono classe 2003, quindi Under, e non andrebbero ad occupare posti nella lista di Serie A. Sempre in mediana, ieri Sky ha rilanciato il nome di Musah del Milan.

Giovanni Fabbian, 22 anni, gioca nel Bologna, società con cui il Napoli ha chiuso l'affare Beukema e con la quale ha trattato a lungo Ndoye, poi andato al Nottingham Forest. Il giovane centrocampista ha caratteristiche specifiche, è molto bravo a inserirsi senza palla, è sempre pericoloso in area avversaria. Si pensa a uno scambio con Zanoli che è nel mirino del ds Sartori: il terzino piace molto a Italiano. Scuola Inter, Fabbian ha segnato 9 gol in 70 presenze con il Bologna: 5 con Thiago Motta, 3 lo scorso anno quando poche volte è stato titolare con Italiano. Il Napoli ci riflette e valuta il suo nome trattandosi di un Under, proprio come Miretti. Dunque non occuperebbe posti nella lista della Serie A.