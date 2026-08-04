Mastantuono-Napoli, Mediaset: "Azzurri ci provano, ma non in prestito"

vedi letture

Franco Mastantuono si avvicina alla Serie A. La Fiorentina è in pressing ma non solo. Nelle ultime ore le parti si sono allontanate, come riportato da Sportmediaset: manca l'accordo con i merengues sulla divisione dell'ingaggio del talento classe 2007, che guadagna 3,5 milioni a stagione, e manca soprattutto il sì del giocatore, che ha diverse pretendenti (anche il Milan poi la pista si è raffreddata).

"La Fiorentina non molla comunque la presa e insiste per proseguire la trattativa. In questo scenario nelle ultime ore il nome dell'attaccante è stato accostato al Napoli, con cui potrebbe giocare la Champions. Dalla Spagna arriva l'indiscrezione secondo cui gli azzurri avrebbero chiesto informazioni sul giocatore ma non sarebbero disposti ad accettare la formula del prestito secco. Si attendono novità".