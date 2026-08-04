Badiashile, affare in stand-by per volontà del Chelsea. Ma trattativa riprenderà

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Ultime Napoli calciomercato, Badiashile del Chelsea primo nome in difesa per il ds Manna per Allegri ma affare ora in stand-by

Prosegue la trattativa tra il Napoli e il Chelsea per Benoit Badiashile, individuato come il principale obiettivo per rinforzare il reparto difensivo. Dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno e le difficoltà fisiche che hanno coinvolto Sam Beukema, il club azzurro ha deciso di accelerare per il centrale francese. Il direttore sportivo Giovanni Manna segue la pista fin dai giorni del ritiro di Dimaro, anche se negli ultimi giorni i contatti hanno subito un rallentamento legato agli impegni del Chelsea, attualmente in tournée tra Hong Kong e Perth, in Australia, dove affronterà anche Juventus e Milan nelle amichevoli estive. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Formula da definire con il Chelsea

La trattativa potrebbe entrare nella fase decisiva al rientro dei Blues dalla tournée. Il Napoli punta a ottenere Badiashile con la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione ritenuta ideale per contenere l'investimento iniziale. Il Chelsea, invece, preferirebbe una cessione a titolo definitivo, considerando che nel gennaio 2023 ha investito circa 35 milioni di sterline per acquistare il difensore e gli ha fatto sottoscrivere un contratto di sette anni e mezzo. Allo stesso tempo, il club londinese è chiamato a sfoltire una rosa particolarmente ampia.