Clamoroso Mastantuono: ora ci pensa anche il Napoli (dove giocherebbe Champions)

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Il nome di Franco Mastantuono entra anche nell'orbita del Napoli. Secondo quanto riferisce Il Mattino, il club azzurro avrebbe chiesto informazioni sul giovane talento argentino del Real Madrid, destinato a lasciare temporaneamente la formazione spagnola per trovare maggiore spazio. Sul classe 2007 resta forte l'interesse di diversi club italiani, con la Fiorentina che, almeno al momento, sarebbe in vantaggio rispetto alla concorrenza. Tuttavia, la trattativa con i viola non è ancora arrivata alla definizione e l'accordo continua a tardare, lasciando aperti nuovi scenari di mercato.

Il nodo è la formula dell'operazione

Tra le società che seguono con attenzione l'evoluzione della situazione c'è anche il Napoli, pronto a valutare un eventuale affondo qualora si creassero le condizioni giuste. Secondo il quotidiano, il principale ostacolo riguarda la formula proposta dal Real Madrid, orientato a un prestito secco. Una soluzione che non convince il club partenopeo, intenzionato a discutere condizioni differenti prima di prendere una decisione definitiva. Per il momento non sarebbe stata avviata una vera trattativa tra le parti, ma l'interesse resta concreto. Per Mastantuono, l'eventuale approdo in azzurro offrirebbe inoltre la possibilità di disputare la Champions League.