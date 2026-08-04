Lukaku verso l'addio: il Napoli fa il prezzo per lasciarlo partire

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Il rapporto tra Romelu Lukaku e il Napoli potrebbe concludersi con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro e l’entourage del centravanti belga avrebbero raggiunto un’intesa di massima per interrompere il legame professionale, lavorando ora alla ricerca di una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte. Sul tavolo c’è anche l’aspetto economico, con uno stipendio da circa 11 milioni di euro lordi previsto per l’ultima stagione dell’accordo.

Il mercato si muove: il Trabzonspor ha manifestato interesse

La valutazione di Lukaku si aggira attualmente tra i 12 e i 15 milioni di euro. Tra i club interessati si è fatto avanti il Trabzonspor, che avrebbe già presentato il proprio interesse per l’attaccante belga. Tuttavia, Big Rom non avrebbe preso in considerazione, almeno per il momento, la proposta arrivata dalla società turca. Il futuro del centravanti resta quindi da definire, con il Napoli impegnato a individuare la soluzione migliore per chiudere la vicenda.