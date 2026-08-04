Badiashile a un passo: dubbio infortuni, ma è un big internazionale

vedi letture

Il Napoli continua a lavorare con il Chelsea per arrivare a Benoit Badiashile, individuato come il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato. I contatti tra i due club proseguono da giorni, con il difensore francese che risponde alle caratteristiche ricercate dalla dirigenza azzurra: mancino naturale, struttura fisica imponente, esperienza internazionale e buone qualità tecniche. L'unico elemento che induce a una certa prudenza riguarda la sua condizione fisica, considerando gli infortuni che ne hanno rallentato il percorso nelle ultime stagioni e limitato la continuità del suo rendimento.

C'è già l'intesa con il giocatore

Nonostante gli ultimi anni complicati, Badiashile continua a essere considerato un difensore di grande valore. Già ai tempi del Monaco era ritenuto uno dei talenti più promettenti della sua generazione e ora punta a rilanciarsi trovando una squadra che gli garantisca un ruolo centrale nel progetto tecnico. Da questo punto di vista il Napoli rappresenta la destinazione ideale e il giocatore ha già espresso il proprio gradimento per il trasferimento. Tra il club partenopeo e il difensore esiste infatti un'intesa di massima sulla base di un contratto quinquennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione. Resta ora da trovare l'accordo definitivo con il Chelsea. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport.