Quanta folla per Varela: ci pensa anche la Juve e una big spagnola

Il rendimento di Gustavo Varela non è passato inosservato e il mercato si prepara a muoversi attorno all’attuale capocannoniere della Serie A. Il centravanti portoghese del Monza è diventato un obiettivo concreto di Juventus e Napoli, entrambe intenzionate ad anticipare i tempi già nella sessione invernale per evitare un’asta internazionale in estate.

Napoli e Juve, il Monza chiede 35 milioni

I partenopei seguono il classe 2005 da diverse settimane, ma nelle ultime giornate anche i bianconeri hanno intensificato i contatti, sia con la dirigenza brianzola sia con l’agenzia Leaderbrock che lo rappresenta. Come si legge nelle ricostruzioni di queste ore, il Monza valuta il suo attaccante 35 milioni di euro, una cifra che le due pretendenti vorrebbero ridurre inserendo una contropartita tecnica. Il Napoli potrebbe proporre Giovane, Folorunsho o Ngonge, mentre la Juventus valuta di mettere sul tavolo uno dei propri giovani.

La concorrenza e il fattore Benfica

La concorrenza non arriva però solo dall’Italia. Il Tottenham ha già preso informazioni con i rappresentanti del giocatore, il Brighton ha mandato più volte gli osservatori e il Manchester United era presente al Brianteo durante Monza-Atalanta. Sullo sfondo c’è anche il Barcellona, con un primo sondaggio in vista della prossima stagione. La partita si gioca poi sulle condizioni economiche: il Monza ha acquistato Varela dal Benfica per 2,5 milioni più uno di bonus, riconoscendo ai portoghesi il 20% sulla futura rivendita. Il Benfica, inoltre, conserva il diritto di pareggiare un’offerta entro cinque giorni.