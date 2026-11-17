Nome a sorpresa: Manna sul talento della B che fa sognare Palermo

Calciomercato Napoli, Vavassori nel mirino: sei gol e un assist col Palermo capolista in Serie B. Gli azzurri hanno chiesto informazioni all’Atalanta

Dominic Vavassori è uno dei migliori giovani messi in luce in Serie B in questa stagione. L’attaccante bergamasco ha segnato sei gol e fornito un assist, contribuendo a trascinare il Palermo al primo posto della classifica. Numeri che lo hanno portato sul taccuino di diversi club di medio-alta classifica della Serie A, tra cui il Napoli. Lo scrive Tmw.

Il Napoli ha chiesto informazioni

In particolare, sono gli azzurri ad aver già chiesto informazioni all’Atalanta, proprietaria del cartellino, che da parte sua non ha grande intenzione di cederlo. Come si legge nelle ricostruzioni di queste ore, Vavassori è attualmente in prestito secco ai rosanero e le sue prestazioni suggeriscono la possibilità di tenerlo anche per la prossima annata. Può giocare in tutti e tre i ruoli dell’attacco: esterno a sinistra o a destra oppure seconda punta. Il Napoli è molto interessato e può affondare il colpo, anche se la valutazione resta un’incognita. Il giocatore guadagna pochissimo a Bergamo e potrebbe essere un trampolino di lancio intermedio per una big, con cifre anche superiori a quelle richieste oggi.

Il Palermo e l’ipotesi promozione

C’è poi il fattore Palermo. Il club siciliano si sta trovando benissimo con l’attaccante e, in caso di promozione, potrebbe essere molto interessato a trattenerlo, potendo spendere cifre molto alte e con l’idea di non lottare soltanto per la salvezza già al primo anno in Serie A. Il quadro, dunque, è tutt’altro che chiuso: da una parte la strategia dell’Atalanta, dall’altra il Napoli con l’interesse concreto e il Palermo con la possibilità di una futura promozione. Insomma, la partita è molto aperta.