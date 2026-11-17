Quante occasioni in Premier: spunta un vecchio pallino di Conte

Calciomercato Napoli, caccia a esterni e attaccanti: Manna guarda alla Premier. Nel mirino Gittens, Dorgu e Quenda, tutti under

Il Napoli è a caccia di esterni e di attaccanti per il mercato di gennaio. Il direttore sportivo Manna è in attesa che in Premier League si scoprano le carte: tra i grandi club inglesi, infatti, ci sono diversi giocatori con poco spazio in campo e molte probabilità di lasciare la squadra. Un bacino di occasioni su cui gli azzurri vogliono farsi trovare pronti.

I nomi: Gittens, Dorgu e Quenda

Come scrive il Corriere dello Sport, i profili illustri da osservare sono diversi, e vanno dal Chelsea al Manchester United. Tra gli esterni ci sono Jamie Bynoe-Gittens, 22 anni, Patrick Dorgu, 22, e Geovany Quenda, 19. Tutti e tre giocano poco nelle rispettive squadre e potrebbero partire già nella finestra invernale. Per il Napoli rappresenterebbero soluzioni giovani e di prospettiva per rinforzare le corsie, in un reparto che ha bisogno di nuova energia e che a gennaio dovrebbe cambiare volto.

Mount e il vantaggio della lista

Nell’elenco compare anche Mason Mount, 27 anni, centrocampista offensivo che in stagione ha giocato appena 398 minuti con i Blues. È l’unico dei quattro che non è under: gli altri tre, invece, rientrano nei requisiti e soddisfano le esigenze della lista per la Serie A. Un dettaglio non secondario per il Napoli, che ha la rosa registrata al completo e deve quindi privilegiare profili che non occupino un posto. Molto dipenderà dalle valutazioni dei club inglesi, dalle formule e dagli incastri con le uscite, ma la direzione indicata da Manna è chiara: guardare alla Premier per cogliere le occasioni.