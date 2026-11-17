Varela-Juve, avanti tutta (da Torino): nell'affare anche un baby-bianconero

Calciomercato Napoli, la Juve accelera su Varela: contatti avviati col Monza, che chiede Merola come contropartita

La Juventus accelera su Gustavo Varela. L’attaccante del Monza, capocannoniere della Serie A, piace anche al Napoli e la concorrenza bianconera complica i piani degli azzurri in vista di gennaio. I contatti tra le parti sono già avviati, e il Monza avrebbe già indicato la strada per un possibile scambio.

Contatti avviati e la contropartita

Come scrive Tuttosport, la Juventus si è mossa con decisione per il centravanti e ha già aperto il dialogo con il club brianzolo. Il Monza, dal canto suo, avrebbe messo gli occhi su Merola, giocatore della Juve Next Gen, che potrebbe entrare nella trattativa come contropartita. Una formula che permetterebbe ai bianconeri di alleggerire l’esborso economico e al Monza di ricevere in cambio un profilo giovane su cui lavorare. L’idea, per ora, resta una possibilità da verificare nelle prossime settimane.

Il Napoli osserva, la corsa si scalda

Per il Napoli la situazione si fa più complicata. Il club azzurro segue Varela da tempo e il direttore sportivo Manna ha già incontrato gli agenti del giocatore, raccogliendo informazioni sulla sua situazione. L’affondo della Juventus rischia però di cambiare gli equilibri, soprattutto se la formula con la contropartita dovesse convincere il Monza. Gli azzurri dovranno dunque capire se e come inserirsi, tenendo conto delle richieste economiche, che nei giorni scorsi sono salite fino a 40 milioni, e delle condizioni da trovare con il giocatore e con il suo entourage. Per Varela, nel frattempo, il mercato di gennaio si preannuncia affollato.