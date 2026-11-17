Juve, che intreccio: spera che Anguissa vada al Marsiglia per un motivo

Calciomercato Napoli, Juve su Højbjerg: il Marsiglia lo libera solo se Anguissa va in Francia. Spalletti spera nel sì dell’azzurro

La Juventus ha messo gli occhi su Højbjerg, ma l’operazione passa da Napoli. Il Marsiglia, secondo La Gazzetta dello Sport, lo libererebbe soltanto a una condizione: che Anguissa vada al club francese. Un incastro di mercato che coinvolge tre società e che mette il centrocampista azzurro al centro di una trattativa a catena.

Il Marsiglia pone una condizione

Come scrive La Gazzetta dello Sport, per liberare Højbjerg il Marsiglia vuole avere in cambio Anguissa. Il club francese non intende dunque cedere il giocatore senza aver prima trovato il sostituto, e ha individuato nel camerunense del Napoli il profilo giusto. L’interesse per Anguissa era già emerso nei giorni scorsi, con il Marsiglia che si era fatto avanti per lui. Ora si lega alla vicenda Juventus, rendendo l’operazione più complessa e dipendente dalla volontà di tutte le parti coinvolte.

Spalletti spera nel sì di Anguissa

Per questo, ora, Spalletti spera che l’azzurro scelga la Ligue 1. Senza il suo sì, o senza un accordo tra Napoli e Marsiglia, la strada per Højbjerg resterebbe chiusa e la Juventus dovrebbe guardare altrove. Il Napoli, dal canto suo, valuterebbe l’eventuale cessione già a gennaio, anche per incassare, visto che il rinnovo di Anguissa non è stato trovato e la distanza con l’entourage resta importante. Molto dipenderà dalle offerte e dalle intenzioni del giocatore, in una finestra in cui l’esito di una trattativa può cambiare l’equilibrio di più squadre.