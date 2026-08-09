Folorunsho, c'è il Torino: è la prima scelta, ma il Napoli chiede l'obbligo
Il Torino osserva con interesse l'organico del Napoli in ottica rinforzo per la mediana. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza granata spicca quello di Michael Folorunsho, individuato come uno dei profili utili per dare fisicità e dinamismo al reparto di Ignazio Abate. Nelle ultime giornate il suo nome è circolato con insistenza in chiave Toro, accostato anche a quello di Ibrahim Sulemana, altro ex Cagliari, rientrato all'Atalanta al termine del prestito.
Torino-Folorunsho, la formula
Secondo Tmw nelle prossime ore il club granata potrebbe affondare il colpo, ma resta ancora da definire quale strada intenda seguire il Napoli per la cessione. La preferenza degli azzurri va verso un prestito con obbligo di riscatto, formula che garantirebbe al calciatore una sistemazione definitiva dopo la parentesi al Cagliari. Guardando ai numeri della scorsa stagione, il centrocampista classe 1998 ha totalizzato 27 presenze in campionato, 24 delle quali dal primo minuto, per un totale di 1.999 minuti in campo. Sul fronte offensivo il bottino è di 2 reti, senza fornire assist.
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