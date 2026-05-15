Futuro Manna, Schira: "Piani di ADL chiari! Possibile aumento e rinnovo"
Nonostante il forte interesse della Roma della famiglia Friedkin, Aurelio De Laurentiis non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di Giovanni Manna. Il presidente del Napoli considera infatti il dirigente uno degli elementi centrali del progetto societario e tecnico per il futuro del club, motivo per cui nelle ultime settimane avrebbe ribadito la volontà di trattenerlo in azzurro nonostante il pressing proveniente dalla capitale.
Il Napoli prepara aumento e possibile rinnovo
Per convincere definitivamente Manna a restare, il Napoli starebbe valutando anche un adeguamento dell’ingaggio. Attualmente il dirigente percepisce circa 400 mila euro a stagione, cifra che potrebbe essere ritoccata verso l’alto nelle prossime settimane. Sul tavolo potrebbe esserci anche la possibilità di discutere un ulteriore rinnovo contrattuale, nonostante Manna sia già legato al club partenopeo fino al 2029. Un segnale chiaro della fiducia che Aurelio De Laurentiis ripone nell’ex dirigente della Juventus Next Gen, ritenuto fondamentale per la crescita futura della società azzurra. A riportarlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.
Aurelio #DeLaurentiis’s Plans are clear since last month as revealed: he wants to keep Giovanni #Manna, who could receive an increase in salary (currently earns only 0,4M/year). They could also discuss about the renewal, even if Manna has already a contract until 2029. #transfers https://t.co/Xa9BfHX88q— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 15, 2026
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