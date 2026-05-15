Ultim'ora Manna-Roma, Moretto: "Muro di ADL, ma i Friedkin stanno insistendo"

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"Negli ultimi giorni i Friedkin hanno fatto, e stanno facendo ancora, altri tentativi per arrivare a Manna".

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato internazionale ha parlato del futuro di Giovanni Manna, ds del Napoli finito nel mirino della Roma, attraverso il canale YouTube del collega Fabrizio Romano: "Negli ultimi giorni i Friedkin hanno fatto, e stanno facendo ancora, altri tentativi per arrivare a Manna, perché è il profilo che forse piace di più alla famiglia Friedkin.

L’abbiamo già detto varie volte, ma abbiamo anche sempre detto del muro molto alto da parte del Napoli, perché De Laurentiis non sembra intenzionato ad aprire. Fino a qualche giorno fa il muro restava alto e quasi invalicabile, però i Friedkin stanno insistendo anche nelle ultime ore. Insomma hanno fatto altri tentativi per arrivare a Manna. Poi, ripeto, non stiamo parlando di un direttore sportivo che si può liberare facilmente, quindi vedremo se questo forzare porterà a qualcosa".