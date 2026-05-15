Futuro Conte, ADL porrà due paletti: per restare il tecnico dovrà accettarli

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Il futuro del Napoli passerà dal confronto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, un vertice atteso per la prossima settimana

Il futuro del Napoli passerà dal confronto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, un vertice atteso per la prossima settimana e destinato a segnare le strategie del club per i prossimi anni. Il rapporto personale tra presidente e allenatore resta ottimo, così come la stima reciproca, ma sul tavolo finiranno questioni molto importanti. Secondo Sportmediaset, De Laurentiis illustrerà il nuovo piano di “dimensionamento” del Napoli: ringiovanimento della rosa, oggi tra le più anziane della Serie A con un’età media di 28 anni, e riduzione del monte ingaggi, attualmente vicino ai 110 milioni di euro.

Le richieste di De Laurentiis a Conte

Il presidente, però, chiederà anche a Conte una riflessione sul proprio ruolo all’interno del progetto tecnico. L’idea sarebbe quella di avere “un po’ meno allenatore-manager e un po’ più allenatore”, puntando maggiormente sulla valorizzazione dei giovani, come già accaduto con Vergara e Alisson Santos. Tra i temi caldi anche il rendimento di alcuni acquisti estivi. Beukema, pagato 31 milioni, è finito spesso in panchina; Lang e Lucca, costati complessivamente circa 60 milioni, sono invece stati ceduti già a gennaio dopo aver trovato poco spazio. Conte rifletterà sul futuro anche alla luce delle poche alternative realmente disponibili tra le grandi panchine europee.