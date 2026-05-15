Da uomo-mercato a desaparecido: la parabola di Norton-Cuffy. Lo osservava anche il Napoli
Da grande protagonista del Genoa, e uomo mercato che era stato anche accostato a un trasferimento in realtà più blasonate del calibro di Juventus e Inter, la parabola di Brooke Norton-Cuffy sta portando l'inglese ad essere più che altro una sorta di oggetto del mistero, per quanto riguarda il suo presente con la maglia del Genoa.
Assente da quasi due mesi
Dal 20 marzo scorso, quando il suo Genoa ha affrontato l'Udinese, l'esterno inglese è sempre mancato dal campo e rimarrà fuori anche contro il Milan. Sul classe 2004 tra l'altro la dirigenza del Grifone aveva già respinto degli assalti di calciomercato, soprattutto a gennaio quando si era fatto avanti il Newcastle con 16 milioni di euro, vedendosi però rifiutata la proposta da parte dei liguri. E poi non solo Inter e Juventus, perché in Italia l'esterno inglese era stato adocchiato anche dal Napoli. Sono però tutti discorsi rinviati, almeno a quando sarà di nuovo abile e arruolabile.
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