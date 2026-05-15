Zeballos-Boca, dall'Argentina: "Decisione presa: sarà addio! Futuro in Europa"

vedi letture

Le sfide contro Cruzeiro e Universidad Católica potrebbero quindi rappresentare le ultime apparizioni di Zeballos con la maglia del Boca.

Il futuro di Exequiel “El Chango” Zeballos sembra ormai lontano dal Boca Juniors. L’esterno offensivo argentino, considerato uno degli ultimi grandi talenti della cantera classe 2002 del club xeneize, sarebbe destinato a lasciare Buenos Aires già nella prossima finestra di mercato estiva. Secondo le indiscrezioni riportate sul proprio account X dal giornalista Leandro Aguilera, la sua prossima destinazione dovrebbe essere un campionato importante d’Europa, con diversi club che starebbero monitorando attentamente la situazione del giovane attaccante.

Addio vicino al Boca Juniors

Le sfide contro Cruzeiro e Universidad Católica potrebbero quindi rappresentare le ultime apparizioni di Zeballos con la maglia del Boca. Sia il giocatore sia la dirigenza del club di Buenos Aires, insieme al suo entourage, vogliono evitare il rischio di perderlo a parametro zero, considerando che il contratto dell’argentino scadrà il 31 dicembre. Per questo motivo, già a giugno dovrebbe arrivare un’offerta formale che permetterà al talento argentino di trasferirsi in Europa e iniziare una nuova avventura lontano dalla Bombonera.