Accostato al Napoli, ora Pellegrini vede il rinnovo con la Roma: le ultime

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C'è spazio anche per le prossime mosse della Roma, all'interno dell'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport.

C'è spazio anche per le prossime mosse della Roma, all'interno dell'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport. Con una argomentazione molto forte di fondo, quella secondo cui il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini avrebbe convinto i proprietari, Friedkin padre e figlio, a seguire la sua linea per la società. Il risultato di ciò è che la Roma si prepara a far ripartire alcune situazioni riguardanti calciatori in scadenza di contratto, che fino a solo qualche giorno fa sembravano tutte messe in standby. Il primo e più chiacchierato di tutti, naturalmente, sarebbe Paulo Dybala, che è pure uscito allo scoperto in prima persona. Il fuoriclasse argentino però non è l'unico della lista.

Pellegrini resta alla Roma?

La Roma infatti, si legge, sta provando a riaprire anche i discorsi con gli entourage di altri due protagonisti del presente come Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik, due con cui Gasperini vorrebbe continuare a lavorare. Nei giorni scorsi dal club hanno avviato i contatti con Novel, agente di Dybala, ma anche con l'entourage che rappresenta l'ex capitano Pellegrini. Presto sarà fatto un nuovo tentativo anche per il terzino turco, che però chiedeva di arrivare a 4 milioni di euro netti all'anno. I giallorossi sono disposti a spingersi fino ai 3.