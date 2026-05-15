Sportitalia - Sarri, c’è l’Atalanta (con Giuntoli), ma aspetterà l’incontro ADL-Conte

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Sarri vuole attendere la conclusione della stagione e valutare con calma tutti gli scenari che potrebbero aprirsi nelle prossime settimane.

Maurizio Sarri prenderà una decisione definitiva sul proprio futuro soltanto al termine delle ultime due giornate di campionato. Nonostante un contratto ancora valido per due stagioni con la Lazio, la permanenza del tecnico toscano sulla panchina biancoceleste appare tutt’altro che scontata. Prima di affrontare qualsiasi discorso sul futuro, però, Sarri vuole attendere la conclusione della stagione e valutare con calma tutti gli scenari che potrebbero aprirsi nelle prossime settimane.

Napoli e Atalanta osservano la situazione

Il nome di Maurizio Sarri continua intanto a essere accostato con forza a diverse società italiane. Il Napoli lo considera una possibilità concreta in caso di separazione da Antonio Conte, ma tutto dipenderà dal confronto che Aurelio De Laurentiis avrà con l’attuale allenatore azzurro, il cui contratto scadrà tra poco più di un anno. Anche l’Atalanta segue con attenzione l’evolversi della situazione: il club bergamasco aveva già sondato Sarri la scorsa estate prima di virare su Ivan Juric e il possibile arrivo di Cristiano Giuntoli potrebbe riaprire concretamente la pista, considerando l’ottimo rapporto tra i due. Nonostante gli interessamenti, però, il “Comandante” preferisce non accelerare i tempi e aspetterà sia la fine del campionato sia le decisioni del Napoli prima di sciogliere definitivamente le riserve sul proprio futuro. A riferirlo sul proprio sito, è Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia.