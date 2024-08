Gaetano al Cagliari si chiude entro domani: la cifra definitiva

(ANSA) - CAGLIARI, 28 AGO - Cagliari a un passo dal trequartista del Napoli Gianluca Gaetano, classe 2000: l'affare potrebbe concludersi giá tra oggi e domani senza aspettare impicci e imprevisti dell'ultima giornata di calciomercato, venerdì 30 agosto. Club rossoblù e partenopeo al lavoro anche in queste ore per limare gli ultimi dettagli. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. La cifra per il cartellino a fine stagione sarebbe già stata fissata: circa sei milioni. Conclusione inevitabile: il Cagliari conosce il giocatore e lo apprezza per quello che ha fatto vedere nella scorsa stagione, un assist e quattro gol in undici partite. Più un altro assist e una rete con la maglia del Napoli prima dell'approdo in Sardegna a gennaio.

Per quanto riguarda il Napoli c'era la necessità di sfoltire la rosa: Gaetano evidentemente non sembrava rientrare nei piani dell'allenatore Conte. Anche Gaetano e il suo agente hanno sempre caldeggiato la possibile destinazione Cagliari. Anche perché il giocatore, proprio nella parentesi rossoblù, ha sfiorato la convocazione in Nazionale con il suo ex allenatore Spalletti. Per il Cagliari gli ultimi giorni di mercato serviranno a scoprire quale sarà il futuro di Lapadula, Makoumbou e Wieteska, Jankto e Pereiro. Buone probabilità di permanenza a Cagliari per il bomber Italo peruviano (ma in caso di cessione bisogna andare su un'altra punta, Dessers o Okereke) e per il centrocampista congolese. Incerta la posizione del difensore polacco. In uscita Jankto e Pereiro. Ma è in bilico anche Hatzidiakos. (ANSA).