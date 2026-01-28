Garnacho al Maradona da rivale: l'erede di Kvara mancato saltò per un motivo

Poteva essere del Napoli, un anno fa, ma non se ne fece più nulla per le richieste (alte) del calciatore. Alejandro Garnacho era stato individuato come il miglior sostituto possibile per Kvaratskhelia, dopo che il georgiano era stato ceduto al Psg, ma l'affare saltò perché il ventunenne nato a Madrid chiese al Napoli uno stipendio da 5 milioni di euro a stagione. Alla fine lo United l’ha ceduto al Chelsea, ma in estate, per circa 46 milioni. Garnacho, per ora, ha avuto rendimento altalenante. Lo riporta il Cds oggi in edicola col retroscena di mercato relativo allo scorso anno.