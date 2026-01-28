Garnacho al Maradona da rivale: l'erede di Kvara mancato saltò per un motivo
TuttoNapoli.net
Poteva essere del Napoli, un anno fa, ma non se ne fece più nulla per le richieste (alte) del calciatore. Alejandro Garnacho era stato individuato come il miglior sostituto possibile per Kvaratskhelia, dopo che il georgiano era stato ceduto al Psg, ma l'affare saltò perché il ventunenne nato a Madrid chiese al Napoli uno stipendio da 5 milioni di euro a stagione. Alla fine lo United l’ha ceduto al Chelsea, ma in estate, per circa 46 milioni. Garnacho, per ora, ha avuto rendimento altalenante. Lo riporta il Cds oggi in edicola col retroscena di mercato relativo allo scorso anno.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina Da 0 a 10: la balla spaziale di Spalletti, la sciagura del rigore a Di Lorenzo, la due sconfitte di Conte e il dubbio su Vergara di Arturo Minervini
Le più lette
3 Gazzetta, Russo critica Conte: “Che è senso ha Gutierrez lì, Di Lorenzo fuori ruolo e Beukema out!”
Prossima partita
28 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
In primo piano
LiveChelsea, Rosenior in conferenza: “Napoli fortissimo ma sfortunato, sarà dura! Conte? E' clamoroso! Su Palmer..."
LiveConte in conferenza: "Spalletti porti rispetto, non deve permettersi! Senza Neres non c'è creatività. Peccato per Copenaghen. Sul Chelsea e gli infortuni..."
Antonio NotoTuttonapoliMilinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve
Fabio TarantinoPodcastSindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..."
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Zero attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2T. Mercato? Non so se club interverrà"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com