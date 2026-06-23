Ambrosino rientra a Napoli, ma resta in B? Subito un'offerta per la punta

Ambrosino rientra a Napoli, ma resta in B? Subito un'offerta per la puntaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:30Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Giuseppe Ambrosino compirà 23 anni il 10 settembre, ma ha già collezionato cinque esperienze in prestito. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, che lo prelevò a dieci anni dall’isola di Procida, l’attaccante classe 2003 ha percorso tutta la trafila delle Nazionali giovanili italiane fino all’Under 21, tra il 2023 e il 2025. Nella seconda parte della scorsa stagione ha giocato nel Modena, arrivato dal Napoli nell’ultima finestra di mercato, totalizzando 15 presenze e due reti. Fino a gennaio era ancora nella rosa azzurra, con cui ha anche collezionato cinque presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Ambrosino, futuro ancora in Serie B

Il suo spazio in prima squadra, però, non è mai realmente arrivato e, salvo sorprese, non arriverà nemmeno nei prossimi mesi. Per questo, secondo quanto raccolto, si sta già lavorando a una nuova cessione in prestito, ancora una volta in Serie B. Sarebbe il sesto trasferimento temporaneo nel campionato cadetto, dopo le esperienze con Como, Cittadella, Catanzaro, Frosinone e Modena, club che potrebbe anche riaccoglierlo per la prossima stagione. Sulle sue tracce resta inoltre il Padova, che dopo una stagione altalenante ha scelto Antonio Calabro come nuovo allenatore e valuta rinforzi offensivi per il prossimo campionato. Il Napoli continuerà a monitorare l’evoluzione del suo percorso, valutando possibili scenari futuri legati alla sua crescita e alla continuità di rendimento in categoria nelle prossime stagioni sportive del calcio italiano. Lo riporta Tmw. 