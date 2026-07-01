Gila, il vero motivo per cui l'Atalanta di Giuntoli ci sta pensando

vedi letture

L’Atalanta è alla ricerca di un rinforzo immediato per la difesa dopo la pesante assenza di Isak Hien, fermato da un infortunio che lo terrà lontano dal campo per circa tre mesi. Per questo motivo il club bergamasco si sta muovendo con decisione sul mercato, individuando in Mario Gila uno dei principali obiettivi per sistemare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

Gila nel mirino dell’Atalanta: pronta l’offerta

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Dea sarebbe pronta a presentare un’offerta importante da circa 25 milioni di euro più bonus per provare a convincere la Lazio a cedere il difensore spagnolo. Mario Gila rappresenta un profilo molto apprezzato per affidabilità e margini di crescita, anche grazie all’esperienza maturata in Serie A e al lavoro svolto in passato con Maurizio Sarri alla Lazio. L’Atalanta considera il centrale un innesto ideale per mantenere alta la competitività del reparto difensivo e sarebbe pronta ad accelerare per anticipare eventuali concorrenti sul mercato.