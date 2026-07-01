Ufficiale Il Napoli blinda due talenti del settore giovanile: i dettagli

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Non soltanto la prima squadra, il Napoli è al lavoro anche sul fronte delle giovanili, dove sono in arrivo importanti rinnovi per due profili considerati in crescita nel vivaio azzurro: Claudio Lieto, difensore centrale classe 2007, e Andrea Zappalà, terzino destro classe 2008. Lieto, 18 anni, proviene dalla formazione Under 18 ed è apprezzato per le sue doti difensive ma anche per la capacità di rendersi pericoloso in zona gol. Il suo contributo sarà fondamentale nel tentativo della squadra di tornare in Primavera 1. Zappalà, 17 anni, è invece il capitano dell’Under 17, un profilo di grande prospettiva.

Contratti di apprendistato per il futuro del vivaio azzurro

Per entrambi i giovani è pronto un contratto di apprendistato della durata di un anno, con opzione per ulteriori due stagioni. Una formula che permette al club di tutelare il percorso di crescita dei calciatori, garantendo al tempo stesso continuità progettuale all’interno del settore giovanile. La scelta rientra nella strategia del Napoli di consolidare i talenti del proprio vivaio.