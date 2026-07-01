Juve, avanza Vicario per la porta: è il favorito per il dopo Di Gregorio

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La Juventus continua a muoversi alla ricerca di un nuovo portiere in vista della prossima stagione e, secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore starebbero salendo in modo significativo le quotazioni di Guglielmo Vicario. Il portiere italiano, attualmente in Premier League e seguito anche dal Napoli, lascerà il Tottenham e rappresenta un profilo particolarmente gradito alla dirigenza bianconera per affidabilità, conoscenza del campionato e costi considerati più sostenibili rispetto ad altre opzioni sul tavolo. La pista che porta all’estremo difensore si sta quindi rafforzando, entrando di diritto tra le priorità del club.

Vicario in pole, resta sullo sfondo la pista Martinez

La Juventus non ha comunque ancora chiuso le porte ad altre soluzioni. La candidatura di Emiliano Martínez non è infatti da considerarsi tramontata, ma al momento appare più defilata rispetto a quella di Vicario. Le valutazioni economiche e la strategia di mercato stanno orientando le scelte bianconere verso un profilo più sostenibile, con l’italiano che sembra aver guadagnato terreno nelle ultime ore. La situazione resta comunque in evoluzione, con la dirigenza pronta a continuare i contatti per individuare il rinforzo ideale tra i pali.