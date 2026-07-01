Sorpresa Olivera: per il Napoli è sul mercato, già fissato il prezzo
Il mercato del Napoli continua a riservare possibili sviluppi anche sul fronte delle uscite. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i calciatori che potrebbero lasciare il club azzurro figura anche Mathías Olivera. Il terzino uruguaiano, protagonista nelle ultime stagioni con la maglia partenopea, non viene considerato incedibile e, davanti a un'offerta ritenuta adeguata, la società potrebbe valutare la sua cessione. La dirigenza avrebbe fissato una valutazione intorno ai 15 milioni di euro, cifra che rappresenterebbe la base per avviare eventuali trattative con i club interessati.
Olivera può diventare una pedina di scambio
Oltre a una possibile cessione a titolo definitivo, Olivera potrebbe rientrare anche in operazioni più articolate. Sempre secondo il quotidiano, il difensore uruguaiano potrebbe infatti essere inserito come contropartita tecnica in uno scambio con altri giocatori ritenuti interessanti dal Napoli. Tra le ipotesi circolate c'è quella che porta a Molina, esterno dell'Atletico Madrid molto apprezzato per caratteristiche ed esperienza internazionale.
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